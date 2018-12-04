США потребуют от ЕС ввести санкции против Ирана

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США потребуют от ЕС ввести санкции против Ирана

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Витвицкий

Администрация Дональда Трампа призывает страны Евросоюза ввести жёсткие санкции против Ирана из-за отказа страны прекратить развивать ядерную программу, передаёт телеканал Fox news.

Журналисты из пресс-пула Госдепартамента США сообщили, что специальный представитель по Ирану Брайан Хук опровергает утверждения иранской стороны, заявляющей, что ракетная программа носит "оборонительный" характер.

Хук также добавил, что развитие ракетной программы и испытание ракет противоречат требованиям Совбеза ООН.

— Это серьёзная и обостряющаяся угроза, и не только Европа, но и другие государства должны сделать всё возможное, дабы воспрепятствовать ракетной программе Ирана, — отметил он, добавив, что достичь желаемого поможет "максимальное экономическое давление".

Известно, что госсекретарь США Майк Помпео успел обсудить действия Ирана с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Отмечается, что Помпео планирует поднять беспокоящую Вашингтон тему в рамках заседания Совета Североатлантического альянса на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Напомним, что ранее МИД Ирана отверг обвинения Белого дома и заявил, что Совет Безопасности ООН не запрещает ракетную программу.

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