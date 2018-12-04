Суд Черногории продлил арест одному из лидеров оппозиции

Высший суд Черногории принял решение продлить арест одному из лидеров оппозиционной партии "Демократический фронт" — Небойше Медоевичу.

Медоевича доставили в тюрьму в конце прошлой недели за отказ давать показания по делу о получении взятки специальным прокурором республики Миливое Катничем. Отмечается, что в заключении оппозиционер сразу объявил голодовку.

В понедельник суд продлил содержание Медоевича под стражей ещё на два месяца.

— Арест будет продолжен, пока свидетель не согласится дать показания, или пока в его показаниях не отпадет необходимость, или пока процесс не завершится, максимально на два месяца, начиная с момента лишения свободы, — передаёт РИА "Новости" судебное сообщение.

Вместе с Медоевичем аресту подлежит и другой лидер "Фронта", Милан Кнежевич. Политик забаррикадировался в скупщине (парламент. — Прим. Лайфа) вместе с другими членами партии и сообщил, что не собирается сдаваться полиции, однако согласен на переговоры с руководством парламента.

Напомним, летом 2017 года Медоевич был лишён депутатской неприкосновенности. Его обвиняют в создании преступной группы "с целью отмывания денег для финансирования избирательной кампании".