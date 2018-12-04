В Мексике после падения самолёта на дом погибло 4 человека

В Мексике в результате падения легкомоторного самолёта на жилой дом погибло по меньшей мере четыре человека, ещё двое получили ранения. Об этом сообщает портал Excelsior.

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*Se habla de muertos y heridos graves

*Corporaciones policiacas acordonada el sitio

*De acuerdo a imágenes y testimonios que aportan los mismos vecinos el accidente se dio aproximadamente a las 17:00 horas pic.twitter.com/bqkS0ikpEj — MN Portal (@MNPortal1) 4 декабря 2018 г.

Инцидент произошёл в городе Кульякан (штат Синалоа). По словам очевидцев, самолёт стремительно терял высоту, пока не врезался в крышу жилого дома.

Сообщается, что все четверо членов экипажа скончались, также пострадали женщина и несовершеннолетний ребёнок, которые на момент столкновения находились в доме. На месте работают правоохранительные службы и медики.

Причина падения самолёта уточняется.