В Мексике после падения самолёта на дом погибло 4 человека

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В Мексике после падения самолёта на дом погибло 4 человека

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В Мексике в результате падения легкомоторного самолёта на жилой дом погибло по меньшей мере четыре человека, ещё двое получили ранения. Об этом сообщает портал Excelsior.

Инцидент произошёл в городе Кульякан (штат Синалоа). По словам очевидцев, самолёт стремительно терял высоту, пока не врезался в крышу жилого дома.

Сообщается, что все четверо членов экипажа скончались, также пострадали женщина и несовершеннолетний ребёнок, которые на момент столкновения находились в доме. На месте работают правоохранительные службы и медики.

Причина падения самолёта уточняется.

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