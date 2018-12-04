В ДТП с участием трёх автомобилей под Хабаровском 1 человек погиб, 7 пострадали

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В ДТП с участием трёх автомобилей под Хабаровском 1 человек погиб, 7 пострадали

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Фото: © LIFE

В Хабаровском крае в результате столкновения двух легковушек и грузового автомобиля один человек погиб, ещё семеро получили травмы различной степени тяжести.

<p><em>Фото Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на</em> <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank"><em>Android</em></a> <em>и</em> <a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank"><em>iOS</em></a><em>).</em></p>

Авария случилась на участке трассы Ильинка — Некрасовка под Хабаровском.

<p><em>Фото Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на</em> <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank"><em>Android</em></a> <em>и</em> <a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank"><em>iOS</em></a><em>).</em></p>

<p><em>Фото Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на</em> <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank"><em>Android</em></a> <em>и</em> <a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank"><em>iOS</em></a><em>).</em></p>

По информации Лайфа, в ДТП погибла женщина. Что касается пострадавших, среди них двое детей.

Отмечается, что причиной аварии могло стать то, что один из водителей иномарки пошёл на обгон и выехал на встречку, где произошло столкновение с другими транспортными средствами.

На месте аварии находятся сотрудники полиции, выясняющие все обстоятельства ДТП.

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