В ДТП с участием трёх автомобилей под Хабаровском 1 человек погиб, 7 пострадали

В Хабаровском крае в результате столкновения двух легковушек и грузового автомобиля один человек погиб, ещё семеро получили травмы различной степени тяжести.
Авария случилась на участке трассы Ильинка — Некрасовка под Хабаровском.
По информации Лайфа, в ДТП погибла женщина. Что касается пострадавших, среди них двое детей.
Отмечается, что причиной аварии могло стать то, что один из водителей иномарки пошёл на обгон и выехал на встречку, где произошло столкновение с другими транспортными средствами.
На месте аварии находятся сотрудники полиции, выясняющие все обстоятельства ДТП.
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