"Не напугают". Пушков назвал последствия отправки кораблей НАТО в Чёрное море

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"Не напугают". Пушков назвал последствия отправки кораблей НАТО в Чёрное море

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Алексей Пушков. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Отправка флота НАТО в Чёрное море приведёт к резкому обострению конфликта. Об этом сообщил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Напомним, ранее американский сенатор Джон Баррассо призвал отправить в Чёрное море корабли НАТО в качестве ответной меры на "российскую агрессию".

— Сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе. Ему надо успокоиться и заняться, скажем, экологией в его родном Вайоминге. Больше пользы будет, — отметил политик в своём "Твиттере".

Пушков также отметил, что данная мера абсолютно бессмысленна, поскольку США не смогут напугать Россию, "а флот потом придётся возвращать".

— Если хотят напугать — не напугают. А потом флот придётся возвращать — и вернётся он не во славе. Неумная была бы затея, — добавил сенатор.

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