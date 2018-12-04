"Человек горящий". Мединский рассказал о писателе Андрее Битове

Один из основателей постмодернизма в отечественной литературе скончался в Москве на 82-м году жизни.

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение, что писатель Андрей Битов был ярким, талантливым человеком, всегда несогласным с властью.

Общаясь с журналистами, Мединский рассказал, что был знаком с литератором с конца 80-х, когда в стране открывали Русский центр международной правозащитной организации "Пен-клуб".

— Мне кажется, во времена царского режима он был бы контрреволюционером, во времена Сталина — троцкистом. Это человек горящий, который всегда хотел добиться большего для своей писательской корпорации, для коллег, друзей, — сказал Мединский.

Как ранее сообщал Лайф, писатель Андрей Битов скончался в Москве в возрасте 81 года.