Суд Нидерландов отказал пенсионеру, требовавшему уменьшить возраст в паспорте

Суд в Нидерландах не разрешил 69-летнему пенсионеру Эмилю Рательбанду уменьшить свой возраст на 20 лет.

— Господин Рательбанд имеет право чувствовать себя на 20 лет моложе и вести себя соответственно. Но сократить его возраст означает вычеркнуть 20 лет из официальных документов, свидетельств о рождении и заключении браков, — цитирует издание The Guardian заявление суда.

Отмечается, что в деле не нашлось достаточных оснований для изменения возраста Рательбанда. Пенсионер также не смог представить доказательства того, что из-за возраста он подвергается дискриминации.

Напомним, в начале прошлого месяца 69-летний Рательбанд попросил суд уменьшить его возраст в документах на 20 лет, поскольку он чувствует себя гораздо моложе своих лет. Кроме того, пенсионер объяснил своё желание тем, что хочет иметь больше шансов при знакомстве с девушками в приложении Tinder.