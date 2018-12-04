Тимошенко: Цены на газ убивают население Украины

Завышенные тарифы на газ убивают украинцев. Об этом заявила кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко.

— Необоснованно завышенные тарифы убивают украинцев. Требуем поставить на голосование проект постановления от шести фракций об отмене повышения цены на газ и мораторий на его дальнейшее подорожание, — написала Тимошенко на своей странице в "Фейсбуке".

Политик выразила мнение, что жители Украины переплачивают за газ больше чем в два раза.

— Мы посчитали себестоимость добычи одного кубического метра газа — одна гривна. Если посчитать все налоги, прибыль — 3,5 гривны. Людям продают по 8,55 гривны за кубометр, — отметила Тимошенко.

Напомним, в октябре текущего года украинский премьер Владимир Гройсман сообщил о повышении тарифов на газ. На этот шаг правительство Незалежной пошло ради новых кредитов от МВФ. Позднее экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко отметил, что из-за таких цен украинцы "не смогут выжить".