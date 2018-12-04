Американский посол объявила Польшу "бастионом защиты" от России

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Американский посол объявила Польшу "бастионом защиты" от России

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Флаги Польши и США. Фото: © РИА Новости

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что Варшава играет исключительную роль для безопасности Вашингтона.

По словам дипломата, для Штатов Польша является "бастионом, защищающим от российской агрессии".

— Нет сомнения в том, что Россия не откажется от провокаций, а значит, Польша должна оставаться фундаментом стабильности региона. Сильная Польша — это также более безопасные Соединённые Штаты, — цитирует Мосбахер польское издание Rzeczpospolita.

Кроме того, дипломат вспомнила о важности так называемого проекта "Троеморье". В него входят европейские государства, которые имеют выход к Адриатическому, Чёрному и Балтийскому морям. По мнению Мосбахер, укрепление Восточной Европы будет способствовать повышению уровня безопасности США.

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