СМИ: В России изменятся вкус и качество пива

Качество и вкус пива, произведённого в России и странах ЕАЭС, могут измениться. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

По информации издания, новые правила позволят производителям пенного напитка заменять зерном и сахаросодержащими продуктами до 50% солода вместо допустимых сейчас 20%. Отмечается, что проект уже одобрен коллегией Евразийской экономической комиссии.

Представители крупных пивоваренных компаний поддержали такое решение. По их мнению, новый регламент позволит быть "более гибкими и креативными" в вопросах рецептуры.