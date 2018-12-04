СМИ: В России изменятся вкус и качество пива

Качество и вкус пива, произведённого в России и странах ЕАЭС, могут измениться. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на свои источники.
По информации издания, новые правила позволят производителям пенного напитка заменять зерном и сахаросодержащими продуктами до 50% солода вместо допустимых сейчас 20%. Отмечается, что проект уже одобрен коллегией Евразийской экономической комиссии.
Представители крупных пивоваренных компаний поддержали такое решение. По их мнению, новый регламент позволит быть "более гибкими и креативными" в вопросах рецептуры.
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