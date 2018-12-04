Прыгали из окон. Шесть человек пострадали при пожаре в Архангельске

На месте происшествия работают спасательные службы, о причине возгорания пока не известно.

В Архангельске ночью произошёл крупный пожар в частично расселённом двухэтажном деревянном жилом доме по адресу Володарского, 69.

Как стало известно Лайфу, общая площадь пожара составила около 400 квадратных метров — горели кровля и второй этаж.

По информации очевидцев, из дома было эвакуировано 12 человек, из них шестеро были доставлены в 1-ю городскую больницу с ожогами и переломами (кому-то пришлось спасаться из огня, прыгая из окон второго этажа).

На месте происшествия работают спасательные службы, о причине пожара пока не известно. По предварительным данным, погибших нет.