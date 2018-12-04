Сенаторы США призвали Трампа отказаться от выхода из Договора о РСМД

Внезапное решение американской администрации выйти из соглашения политики назвали подарком для России.

Группа сенаторов-демократов обратилась в письме к президенту США Дональду Трампу с призывом не покидать соглашение с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документ опубликован на сайте комитета по иностранным делам сената.

— Хотя мы понимаем проблемы, связанные с тем, чтобы заставить Россию прекратить нарушать Договор о РСМД, внезапное решение администрации выйти в одностороннем порядке является политическим и геостратегическим подарком России, — написали сенаторы.

Политики подчеркнули, что выход из соглашения "позволит России расширить производство и развёртывание своей ракетной системы средней дальности".

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не изменит военную доктрину в том случае, если США покинет Договор о РСМД.