В московском метро появились новогодние брелоки "Тройка"

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В московском метро появились новогодние брелоки "Тройка"

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Фото: © Официальный портал мэра и правительства Москвы

Брелоки "Тройка" с новогодним дизайном поступили в продажу в столичном метрополитене. Об этом сообщает официальный сайт Мэра Москвы.

Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что купить сувенирный проездной можно на стойках "Живое общение" на станциях "Маяковская" и "Трубная".

— Они вышли ограниченным тиражом — две тысячи экземпляров. Стоимость — 300 рублей. На новогодних сувенирах на голубом фоне изображены пингвины, украшенная ёлка с гирляндой и сани, — добавил Ликсутов.

Отмечается, что к концу декабря в кассах московской подземки появятся карты "Тройка" с таким же праздничным дизайном.

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