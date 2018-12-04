Виновата плесень. Запуск американского корабля с грузом для МКС отложен на сутки

На корабле будут доставлены на станцию продовольствие, запчасти и оборудование для исследований.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства почти на сутки отложило запуск космического корабля Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции. Об этом сообщило НАСА в "Твиттере".

— НАСА и SpaceX теперь наметили 5 декабря для запуска 16-й миссии по обеспечению Международной космической станции. Старт был перенесён на среду после того, как на пищевых батончиках, предназначенных для опытов над грызунами, была найдена плесень... Группы используют дополнительный день, чтобы заменить пищевые батончики, — отметили в американском космическом ведомстве.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) ранее планировался на вечер вторника.

Космический грузовик Dragon выполнит 16-й полёт по обслуживанию Международной космической станции. На нём будут доставлены продовольствие, запчасти и оборудование для исследований.