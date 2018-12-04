Расчёты "Искандер-М" подняли по тревоге на учениях в Астраханской области

В Астраханской области по тревоге в рамках тактических учений подняли расчёты нового ракетного комплекса "Искандер-М" Восточного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
— Мероприятия проводятся по плану заключительного этапа освоения комплекта нового оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М", который поступил на вооружение соединения, — говорится в сообщении.
Во время испытаний военнослужащие отправились в назначенный район по незнакомой пересечённой местности. Расчёты выполнят пять основных учебно-боевых задач, среди которых преодоление заражённых участков местности, занятие позиций, развёртывание комплексов, скрытная смена позиций и уход от ответного удара.
Учения продлятся до конца недели. В рамках испытаний также планируется запуск ракеты.
Как ранее писал Лайф, в середине ноября в Чёрном море по тревоге для учений подняли экипажи 15 кораблей.
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