Расчёты "Искандер-М" подняли по тревоге на учениях в Астраханской области

Военнослужащие на новой технике отправились в назначенный район по незнакомой пересечённой местности.

В Астраханской области по тревоге в рамках тактических учений подняли расчёты нового ракетного комплекса "Искандер-М" Восточного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

— Мероприятия проводятся по плану заключительного этапа освоения комплекта нового оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М", который поступил на вооружение соединения, — говорится в сообщении.

Во время испытаний военнослужащие отправились в назначенный район по незнакомой пересечённой местности. Расчёты выполнят пять основных учебно-боевых задач, среди которых преодоление заражённых участков местности, занятие позиций, развёртывание комплексов, скрытная смена позиций и уход от ответного удара.

Учения продлятся до конца недели. В рамках испытаний также планируется запуск ракеты.

Как ранее писал Лайф, в середине ноября в Чёрном море по тревоге для учений подняли экипажи 15 кораблей.