Звонки из НАТО. На Украине раскрыли роль Запада во введении военного положения

В итоге уменьшились и сроки военного положения (30 дней вместо 60) и область его распространения.

Украина под руководством Запада уменьшила сроки и области действия военного положения, сообщил журналист Дмитрий Гордон в интервью украинскому телеканалу NewsOne.

По его сведениям, президенту поступило несколько звонков от канцлера ФРГ Ангелы Меркель и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

— Ну и в результате военное положение уменьшилось с 60 до 30 суток, и оно распространяется на десять областей, а не на всю Украину. Я бы вам больше рассказал, но у меня теперь цензура в виде семьи, которая не даёт мне говорить лишнее. Но всё, что нужно, я уже сказал, а остальное и так слышно между строк, — пояснил Гордон.

Журналист также отметил, что введение военного положения на Украине планировалось ещё за несколько месяцев в качестве "запасного предвыборного сценария для одного из кандидатов в президенты".

Официально избирательная кампания на Украине стартует в конце декабря 2018 года. Действующий президент пока не заявлял о том, что будет баллотироваться на пост. По последним данным опросов, глава партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов с 17%, за Порошенко готовы проголосовать только 10% избирателей.

Военное положение в нескольких областях Украины, имеющих выход к морю, ввели на 30 дней по решению Порошенко после инцидента в Чёрном море, когда корабли украинских ВМС вторглись в водное пространство РФ и были задержаны погранслужбой. В Москве считают инцидент провокацией, нацеленной в первую очередь на отсрочку выборов на Украине, поскольку её нынешний президент не пользуется популярностью среди избирателей.