Для "устрашения" Ирана. США направят военные корабли в Персидский залив

Ожидается, что авианосец John C. Stennis будет дислоцироваться в Ближневосточном регионе в течение двух месяцев.

Американские военные направят группу кораблей ВМС США в Персидский залив с целью демонстрации силы Ирану. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Минобороны США.

Как отмечает издание, это будет первая подобная операция в Персидском заливе за последние восемь месяцев. Предположительно, в течение двух месяцев в регионе будет дислоцироваться авианосец John C. Stennis, который всё это время будет перемещаться в пределах залива.

По словам источника в Пентагоне, факт присутствия боевого корабля "определённо обеспечит позитивную разницу" в расстановке сил на случай агрессивных действий Ирана в заливе.

Напомним, в США 5 ноября вступили в силу новые санкции против Ирана. Ограничительные меры коснулись 700 иранских фирм, в частности банковского сектора и судоходства, а также торговли нефтью.