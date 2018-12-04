"Алкоголь убивает". ФАС поддерживает идею пугающих надписей на спиртном

Требование снабжать все бутылки устрашающим изображением в службе сочли чрезмерным.

Федеральная антимонопольная служба поддержала инициативу о введении общего образца надписи о вреде алкоголя на этикетках. Об этом информируют "Известия".

По данным издания, Минздрав рассматривает идею о размещении на бутылках со спиртными напитками картинок, предупреждающих о тяжёлых социальных последствиях, к которым может вести употребление алкоголя.

Позиция ФАС отражена в отзыве службы на законопроект, который был внесён в октябре в Государственную думу группой депутатов во главе с Владимиром Сысоевым из ЛДПР.

Антимонопольная служба поддержала введение единого образца надписи "Алкоголь убивает". По данным издания, там отметили, что мера не окажет нагрузки на производителей. Требование снабжать бутылки картинкой ФАС сочла чрезмерным.

— Ранее указанная мера уже была введена в отношении табачных изделий, при этом доказательства её эффективности до сих пор не представлены, — приводит издание отзыв службы.

ФАС раскритиковала и содержащийся в законопроекте запрет открытой выкладки алкоголя в магазинах. В антимонопольной службе считают, что это увеличит нагрузку на бизнес.