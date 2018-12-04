"Роскосмос" пожаловался на информационную атаку и попытки создать образ должника

В "Роскосмосе" пожаловались на информационную атаку. Как поясняет руководитель пресс-службы компании Владимир Устименко, цель атаки — попытка помешать стране вернуть лидерство в космосе, а заодно создать госкорпорации образ должника.

— Сама отрасль начала реконфигурацию для создания профильных индустриальных холдингов — ракетного, двигателестроительного, приборостроительного. "Роскосмос" пришёл в движение. Возможно, информационная атака на нас связана именно с этим, — сказал Устименко в интервью РИА "Новости".

Представитель "Роскосмоса" убеждён, что госкорпорации пытаются создать образ должника, чтобы лишить финансовой поддержки. Он призвал СМИ с большим уважением относиться к ракетно-космической промышленности.

Как уже сообщал Лайф, ранее глава Счётной палаты страны Алексей Кудрин, а потом и Генпрокуратура объявили о выявленных в госкорпорации финансовых нарушениях.