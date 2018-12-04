Один человек погиб и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Ивановской области

Водителю транспортного средства стало плохо за рулём, уже в больнице он скончался от инсульта.

Автобус влетел в дерево в городе Вичуга Ивановской области, в результате чего водитель погиб, ещё 12 человек пострадали, информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— В Вичуге маршрутный автобус ПАЗ съехал с дороги и врезался в дерево. В автобусе было 17 человек, 12 из них, включая двоих детей, получили травмы, — приводит агентство слова собеседника.

По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо за рулём, уже в больнице он скончался от инсульта.