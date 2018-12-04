Трамп посетил церемонию прощания с Джорджем Бушем — старшим в Капитолии

В пуле журналистов при Белом доме уточнили, что в ежедневном графике американского лидера визит не значился.

Президент США Дональд Трамп посетил церемонию прощания с Джорджем Бушем — старшим в вашингтонском Капитолии. Об этом он сообщил в своём "твиттере".

Как рассказали в пуле журналистов при Белом доме, в ежедневном графике американского лидера визит не значился. Визит Трампа был недолгим, с речью он не выступал и просто отдал честь, стоя у гроба.

Напомним, 41-й президент США Джордж Буш — старший скончался в возрасте 94 лет.