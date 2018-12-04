Трамп посетил церемонию прощания с Джорджем Бушем — старшим в Капитолии

Президент США Дональд Трамп посетил церемонию прощания с Джорджем Бушем — старшим в вашингтонском Капитолии. Об этом он сообщил в своём "твиттере".
#Remembering41 pic.twitter.com/9xbFYlZzNs— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 декабря 2018 г.
Как рассказали в пуле журналистов при Белом доме, в ежедневном графике американского лидера визит не значился. Визит Трампа был недолгим, с речью он не выступал и просто отдал честь, стоя у гроба.
Напомним, 41-й президент США Джордж Буш — старший скончался в возрасте 94 лет.
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