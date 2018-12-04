Тоже захотел романтики. Вор вскрыл машину москвички и украл вино и конфеты

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Тоже захотел романтики. Вор вскрыл машину москвички и украл вино и конфеты

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Фото: © Pixabay

Из автомобиля жительницы Москвы неизвестный похитил одежду, алкоголь и конфеты, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.

В полицию обратилась владелица машины и заявила, что 1 декабря неизвестный забрался в салон её автомобиля и украл оттуда куртку, мобильный телефон, бутылку вина и коробку конфет.

Общий ущерб составил примерно 70 тысяч рублей, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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