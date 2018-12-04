Армия Израиля начала операцию "Северный щит" на границе с Ливаном

О начале операции было объявлено после переговоров премьера Нетаньяху с госсекретарём США Майком Помпео.

Армия Израиля начала операцию "Северный щит", направленную на обнаружение и уничтожение подземных тоннелей, которые прокладывает ливанское движение "Хезболла" для тайной переброски боевиков. Об этом сообщает пресс-служба войск.

— Мы объявляем о начале операции "Северный щит" с целью обнаружения и уничтожения трансграничных туннелей, которые роет "Хезболла" из Ливана в Израиль, — говорится в сообщении.

Официальный представитель армии Израиля Йонатан Конрикус признал наличие таких ходов, однако не стал уточнять их число.

При этом тоннели пока не введены в эксплуатацию и не представляют для израильтян какой-либо угрозы. Отметим, для проведения операции в состояние боевой готовности были приведены войска Северного округа. Сообщается, что "Северный щит" будет проходить только на контролируемой Израилем территории.

О начале операции было объявлено после переговоров премьера Нетаньяху с госсекретарём США Майком Помпео.