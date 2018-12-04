Порошенко заявил о "тотальной изоляции" России

Украинский лидер убеждает, что такого "результата" Незалежная якобы смогла добиться благодаря общей международной координации.

Президент Украины Пётр Порошенко считает, что Россия находится в "тотальной изоляции", а Незалежную назвал "активным игроком". Об этом он заявил в эфире украинского телеканала ICTV.

— Россия сейчас находится в тотальной изоляции. Это результат нашей общей международной координации. Но подчёркиваю: свою страну мы будем защищать сами, — сказал Порошенко.

По мнению украинского президента, такого результата удалось добиться благодаря общей международной координации. Порошенко добавил, что Украина является "активным игроком в мире" и имеет "надёжных союзников". Он считает, что страна "активно участвует во всех международных форумах" и "сформировала мощную коалицию поддержки".

Порошенко внёс в Раду проект закона о разрыве Договора о дружбе с Россией.