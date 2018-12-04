Фарфоровой свиньёй не отделаешься. Названы самые желанные подарки на Новый год

Больше всего писем в резиденцию Деда Мороза поступило от москвичей и петербуржцев, а также от жителей Свердловской области, Краснодарского края и Татарстана.

Россияне больше всего хотят получить на Новый год подарок в виде благополучия, квартиры, увеличения зарплаты, а также гаджеты и спортивный инвентарь. Об этом сообщает RT со ссылкой на канцелярию Деда Мороза.

Как сообщается, порядка трети писем в резиденцию Деда Мороза приходит от взрослых всех возрастов.

Женщины в основном просят квартиру в центре города, путёвку на море или стабильную работу, мужчины же хотят новый автомобиль, увеличение зарплаты и карьерный рост. Есть и те, кто мечтает о духовных ценностях. В частности, у Деда Мороза просят благополучия для своих родных и мира на земле.

Дети же хотят на Новый год вполне стандартные для них подарки — гаджеты, куклы, детскую косметику, новые платья, конструкторы, гироскутеры, машинки и самолёты на пульте управления, а также железные дороги.

По данным канцелярии, у Деда Мороза также просят спортивный инвентарь — велосипеды, фигурные и роликовые коньки, лыжи и мячи. Второй год подряд пользуются популярностью игры для всей семьи — "Мафия" и "Монополия".

Больше всего писем поступило от москвичей и петербуржцев, а также от жителей Свердловской области, Краснодарского края и Татарстана.