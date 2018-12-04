Премьер Франции намерен приостановить повышение налогов на топливо

Именно за это боролись участники движения "жёлтых жилетов", которые проводили демонстрации с 17 ноября.

Премьер-министр Эдуар Филипп собирается объявить мораторий на повышение налогов на топливо, из-за которых в стране прошли массовые демонстрации и беспорядки. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в правительстве.

По данным источника, решение правительства будет объявлено на встрече с членами партии "Вперёд, республика!".

17 ноября во Франции начались массовые протесты движения "жёлтых жилетов", которые выступают в том числе против повышения цен на бензин. В общей сложности в ходе беспорядков в Париже было задержано более 400 человек, ещё 133 человека получили ранения.