В Москве упростят правила оплаты парковки

Новые функции, которые помогут избежать штрафов, станут доступны в официальном мобильном приложении в следующем году.

Правила оплаты парковки в Москве станут мягче для водителей. Автолюбители получат возможность самостоятельно исправлять ошибки, допущенные при введении данных. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В случае если время парковочной сессии подошло к концу, а водитель забыл её продлить и автомобиль продолжает находиться на парковке, у него будет возможность это сделать до 23:59 текущего дня. При этом ранее в такой ситуации машину эвакуировали.

Также автолюбители до конца суток получат возможность исправить ошибочно введённый номер парковки или неверно введённую сумму оплаты. При этом повторно платить за стоянку не придётся. Кроме того, до 23:59 текущих суток можно будет исправить неверно заполненные данные по автомобилю.

Нововведения помогут водителям реже получать штрафы при некорректном вводе данных. В официальном мобильном приложении "Парковки Москвы" новые функции станут доступны с первого квартала 2019 года.

Ранее Лайф рассказывал, что председатель комиссии по транспорту столичной Общественной палаты, руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский предложил в Москве ввести программу лояльности для автомобилистов, не нарушающих правила парковки.