Оливье много не бывает. Минздрав призвал не ограничивать себя в еде на Новый год

По мнению специалистов ведомства, этот праздник должен запомниться как минимум до следующей новогодней ночи.

Россиянам не следует как-то ограничивать себя в употреблении еды в новогоднюю ночь. Об этом заявил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

— Пусть всё будет на новогоднем столе... Более-менее здоровый человек может есть всё: самое вкусное, хорошее, нарядное, приятное. Пусть новогодний стол запомнится навсегда или, по крайней мере, на ближайший год... Это время надежд, поэтому всё должно быть нарядно, празднично, вкусно и обильно, — приводит слова Тутельяна RT.

По словам диетолога, при этом нужно уметь ограничивать себя в алкоголе. Также необходимо будет всё же внимательно отнестись к еде, если есть какие-то проблемы со здоровьем.

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