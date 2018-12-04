Оливье много не бывает. Минздрав призвал не ограничивать себя в еде на Новый год

Россиянам не следует как-то ограничивать себя в употреблении еды в новогоднюю ночь. Об этом заявил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
— Пусть всё будет на новогоднем столе... Более-менее здоровый человек может есть всё: самое вкусное, хорошее, нарядное, приятное. Пусть новогодний стол запомнится навсегда или, по крайней мере, на ближайший год... Это время надежд, поэтому всё должно быть нарядно, празднично, вкусно и обильно, — приводит слова Тутельяна RT.
По словам диетолога, при этом нужно уметь ограничивать себя в алкоголе. Также необходимо будет всё же внимательно отнестись к еде, если есть какие-то проблемы со здоровьем.
Ранее астрологи рассказали, чего не должно быть на новогоднем столе.
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