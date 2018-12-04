Россияне назвали самые ценные для них права

В то же время граждане реже всего выделяли свободу объединений и союзов и участие в общественной и политической жизни.

Россияне назвали важнейшими права на охрану здоровья, образование и труд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Согласно исследованию, россияне считают самыми ценными права на охрану здоровья (49%), образование (45%) и труд (40%). Вместе с тем реже всего опрошенные выделяли свободу объединений и союзов (5%), право на участие в общественной и политической жизни (11%) и свободу совести и право избирать и быть избранными (по 15%).

Также отмечается, что большая часть жителей России имеет общее представление об основных положениях Конституции РФ (69%). В 2016 году результат по данному пункту составил 64%.

Всего 6% опрошенных знают основной закон страны. 23% признались, что ничего не знают о содержании конституции. Свыше 50% не смогли назвать год принятия Конституции РФ, в то время как 13% смогли указать точную дату.