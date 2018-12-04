В Москве на 20% подорожали квартиры, попавшие под программу реновации

При этом объём предложений в домах из этого списка сократился более чем в четыре раза.

Квартиры, которые находятся в домах, попавших под программу реновации в Москве, подорожали на 20% с зимы 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании ЦИАН.

Любопытно, но более чем в четыре раза сократился объём предложений в таких домах. Если зимой 2017 года на рынок выходило около 1,6−1,8 тысячи квартир в месяц, то в октябре текущего года можно было встретить лишь 425 лотов.

— При этом цены предложения в домах из списка под реновацию за рассматриваемый период выросли на 20%, в остальных домах рост составил лишь 6%, — говорится в сообщении.

Наибольший рост стоимости был замечен в октябре 2018 года, когда цены на жильё подскочили сразу на 6,4%. Случилось это после того, как в программу реновции включили ещё 12 площадок, большая часть из которых расположена на месте домов, в которых началось расселение.

Лидерами среди округов стали Северо-Западный, Юго-Западный и Восточный. В них отмечается рост на 22, 19 и 17% соответственно. Среди районов в лидерах оказалось Северное Измайлово (+29%). Следом расположились Можайский и Фили-Давыдково, где квартиры, попадающие под программу реновации, добавили в цене 15% и 12%.

Добавим, что влияние программы на рынок аренды оказалось намного слабее. Доля предложений продолжает колебаться на уровне 9−11%.