CNN назвал причину смерти командующего Пятым флотом ВМС США

Командующий Пятым флотом ВМС США, вице-адмирал Скотт Стирни, тело которого 1 декабря нашли в Бахрейне, совершил самоубийство. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в военных кругах.
Подробностей случившегося телеканал не раскрыл.
Как ранее писал Лайф, Скотт Стирни был найден мёртвым в своей резиденции в Бахрейне. Власти королевства и США проводят расследование. Подозрений, что его смерть была насильственной, нет.
Исполнять обязанности командующего Пятым флотом будет его бывший заместитель контр-адмирал Пол Шлиз.
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