Хранение выходит дороже. Конфискацию имущества назвали убыточной для государства

В Счётной палате РФ заявили, что конфискация имущества невыгодна для государства. Поясняется, что Росимущество тратит на хранение такого имущества гораздо больше, чем в итоге получает от его продаж.

— В 2017 году расходы за хранение составили 222 млн рублей, а доходы от реализации — 180 млн, — приводит данные Счётной палаты РФ ТАСС.

Однако в СП отметили, что за текущий год Росимущество потратило на хранение такого имущества 62 миллиона рублей, а выручило от его продажи 64 млн.

При этом в контрольном органе заявили, что есть проблемы с правовой базой. Неопределённость есть на всех стадиях работы с имуществом, пояснили в Счётной палате РФ.