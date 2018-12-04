Украина пригрозила России судом ООН из-за инцидента в Керченском проливе

Читайте также

Украина пригрозила России судом ООН из-за инцидента в Керченском проливе

354

Фото: © Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев обратится в международный суд Организации Объединённых Наций в связи с задержанием в России украинских моряков после инцидента, произошедшего в Керченском проливе.

— Готовится иск в суд ООН в связи с актом агрессии. Файл уже зафиксирован, — сообщил Порошенко в эфире канала ICTV.

Как сообщал Лайф, 25 ноября три украинских военных судна пересекли границу РФ и направились в сторону Керченского пролива. Вскоре корабли задержали. Все моряки арестованы, им предъявлено обвинение в нарушении госграницы.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×