Украина пригрозила России судом ООН из-за инцидента в Керченском проливе

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев обратится в международный суд Организации Объединённых Наций в связи с задержанием в России украинских моряков после инцидента, произошедшего в Керченском проливе.

— Готовится иск в суд ООН в связи с актом агрессии. Файл уже зафиксирован, — сообщил Порошенко в эфире канала ICTV.

Как сообщал Лайф, 25 ноября три украинских военных судна пересекли границу РФ и направились в сторону Керченского пролива. Вскоре корабли задержали. Все моряки арестованы, им предъявлено обвинение в нарушении госграницы.