Не хищения, а ошибки в отчётности. "Роскосмос" ответил на обвинения в растратах

В компании заявили, что проверка Генпрокуратуры касалась прошлого финансвого периода.

Финансовые нарушения "Роскосмоса", выявленные Счётной палатой, связаны не с хищениями денежных средств, а с неправильно оформленной отчётностью. Об этом заявил руководитель пресс-службы компании Владимир Устименко в беседе с РИА "Новости".

— Это не "украденные деньги", у нас ежегодный бюджет Федеральной космической программы в десять раз меньше названной суммы, а сумма вовремя незарегистрированных РИДов — т.н. результатов интеллектуальной деятельности — за прошлый период, — сказал Устименко.

По словам представителя "Роскосмоса", проверка Генпрокуратуры касалась прошлого периода работы компании, которую тогда возглавляла другая администрация.

Устименко добавил, что ряд проверок, в том числе внутренний аудит, был организован по инициативе "Роскосмоса".

Напомним, глава Счётной палаты Алексей Кудрин обвинил "Роскосмос" в крупных растратах и назвал компанию рекордсменом по финансовым нарушениям.