Посол Венесуэлы раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Мадуро

Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса рассказал РИА "Новости" подробности предстоящей встречи президента России Владимира Путина и лидера латиноамериканской страны Николаса Мадуро.
— Президент Мадуро и президент Путин обсудят двусторонние вопросы, —заявил дипломат.
Он также отметил, что прибытие венесуэльского лидера в Москву ожидается днём 4 декабря.
Ранее Николас Мадуро заявил, что отправляется в Россию на "очень важную встречу" с Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили предстоящие переговоры лидеров двух стран.
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