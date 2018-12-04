Посол Венесуэлы раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Мадуро

Читайте также

Посол Венесуэлы раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Мадуро

313

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса рассказал РИА "Новости" подробности предстоящей встречи президента России Владимира Путина и лидера латиноамериканской страны Николаса Мадуро.

— Президент Мадуро и президент Путин обсудят двусторонние вопросы, —заявил дипломат.

Он также отметил, что прибытие венесуэльского лидера в Москву ожидается днём 4 декабря.

Ранее Николас Мадуро заявил, что отправляется в Россию на "очень важную встречу" с Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили предстоящие переговоры лидеров двух стран.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×