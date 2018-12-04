Животных теперь можно записать к ветеринару на портале мэрии Москвы

Для этого хозяину питомца достаточно выбрать цель визита, удобную дату и время посещения.

У владельцев домашних животных теперь появилась возможность записать питомцев на приём к ветеринару через портал мэра и правительства Москвы. Пока сервис доступен только для владельцев кошек и собак, отмечается на сайте столичной администрации.

— Переход на электронную запись значительно упростит жизнь владельцам домашних животных. Теперь им не надо стоять в очереди на приём к ветврачу со своим питомцем. Достаточно выбрать цель визита, удобную дату и время посещения, — отметил глава Комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

На портале владельцы кошек и собак могут записать своё животное на приём в одну из 27 государственных ветеринарных клиник. В дальнейшем список животных, которых можно записать к врачу, будет расширен. Также через сайт mos.ru можно запланировать визит ветеринара на дом для вакцинации или чипирования животного.

— В социальной сфере количество доступных в электронном виде услуг растёт рекордными темпами. Такой принцип взаимодействия между городскими службами и жителями позволяет сэкономить время и является наиболее современным. Мы стремимся максимально уменьшить число бумажных справок, нужных для получения тех или иных услуг, — отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для записи к ветврачу через портал mos.ru необходимо зайти в раздел "Услуги", затем перейти в категорию "Окружающая среда и животные" и выбрать сервис "Запись к ветврачу".