Эдуард Бояков назначен худруком МХАТ имени Горького

Продюсер и театральный режиссёр Эдуард Бояков стал новым руководителем Московского художественного академического театра имени Максима Горького (МХАТ). Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.
— Московский художественный академический театр имени Горького возглавит известный режиссёр и продюсер Эдуард Бояков, — приводятся в сообщении слова министра культуры Владимира Мединского.
Отмечается, что заместителем худрука театра по творческой работе стал заслуженный артист России Сергей Пускепалис, замруководителя театра по литературной части — писатель Захар Прилепин.
— Обещаем, что театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию. Театр будет развиваться. Его поддержка министерством будет увеличена. Ни одна постановка театра, пользующаяся успехом, не будет снята, — добавил Мединский.
Действующий руководитель учреждения культуры Татьяна Доронина назначена на специальную должность президента театра.
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