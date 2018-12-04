Названы дата и место прощания с поэтом Андреем Битовым

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Названы дата и место прощания с поэтом Андреем Битовым

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Андрей Битов. Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Прощание с российским писателем Андреем Битовым пройдёт в Центральном доме литераторов в Москве 7 декабря. Об этом РИА "Новости" сообщила пресс-секретарь ЦДЛ Марина Замская.

— Прощание с Андреем Битовым планируется провести 7 декабря в 12:00 в Большом зале Клуба писателей Центрального дома литераторов, — сказала Замская.

Андрей Битов умер 3 декабря на 82-м году жизни. Он является одним из основателей советского постмодернизма, обладателем многочисленных международных и российских литературных премий. Битов написал романы "Пушкинский дом", "Грузинский альбом" и "Человек в пейзаже".

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