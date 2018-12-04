В Сарове обнаружили могилу героя Отечественной войны 1812 года

Учёные продолжают исследование и других останков некрополя в тесном контакте с антропологами и историками.

Сотрудники Института археологии РАН в ходе исследований Саровского монастыря обнаружили захоронение героя Отечественной войны 1812 года генерала от инфантерии Бориса Полуектова. Об этом сообщает пресс-служба института.

Сообщается, что Волжская экспедиция Института археологии РАН в течение лета проводила спасательные раскопки, которые предшествуют восстановлению храма Живоносного источника на территории монастыря. Также проходили исследования средневекового городища, в границах которого он находился.

— Самая интересная и значимая находка была обнаружена на некрополе, примыкающем к храму. Среди 21 захоронения некрополя, в котором хоронили монашествующих и благодетелей обители, было обнаружено парное захоронение мужчины и женщины, — говорится в сообщении.

Археологам удалось обнаружить в мужском захоронении остатки военного мундира. Также у каждого погребённого были найдены обручальные кольца на правой руке с гравировкой. В итоге благодаря находкам и проведённому анализу документов учёные смогли точно идентифицировать погребённых. Ими оказались генерал от инфантерии Борис Владимирович Полуектов и его супруга Любовь Фёдоровна Гагарина.

Отмечается, что учёные продолжают исследование и других останков некрополя в тесном контакте с антропологами и историками, чтобы точно идентифицировать и другие захоронения.