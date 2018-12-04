В Раде призвали создать украинский "список Магнитского" из-за керченских событий

Внефракционный депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что Украина должна создать свой "список Магнитского" из-за инцидента в Керченском проливе, где Киев устроил провокацию и нарушил российскую границу.

Он утверждает, что в этом списке должны оказаться все те, кто причастен к задержанию незаконно нарушивших российскую границу украинских моряков.

25 ноября три украинских военных судна пересекли границу РФ и направились в сторону Керченского пролива. Вскоре корабли задержали. Все моряки арестованы, им предъявлено обвинение в нарушении госграницы.