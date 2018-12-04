В Кирове потерялся цирковой самоед Ангел Екатерины Запашной

Цирковой самоед Ангел артистки Екатерины Запашной потерялся в Кирове. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом.
— Во время вечерней прогулки пропал. Моя ассистентка гуляла в парке с собаками. Ангел отбился , пошёл в другую сторону. Ей по камерам охрана сказала, что он повернул вокруг цирка, — сказала Запашная.
По её словам, позднее выяснилось, что Ангел ушёл в другом направлении и пока все искали собаку, бегая по парку, она уходила дальше.
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Ангел до сих пор не найдёт! Прошу вас! Репосты! Больше репостов! Это единственный шанс его найти! Времени мало! Машины отправляются сегодня! Помогите найти! Пожалуйста, подключитесь паблики, Группы кировские! Спросите у знакомых! Очень прошу вас! Киров, вы моя единственная надежда! #киров #вятка #киповонлайн #inkirov #kirov #vyatka #kirovonline #samoyed #самоедкиров #потеряласьсобака #репост #помогите
— Подключились жители города. Многие пишут, что выехали на поиски. Но пока новостей положительных нет, — добавила артистка.
Запашная также звонила в общество самоедов, там сказали, что приступили к поиску. Она боится, что Ангела кто-то взял к себе домой.
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