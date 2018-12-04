В Кирове потерялся цирковой самоед Ангел Екатерины Запашной

Собака пропала накануне во время вечерней прогулки: она отбилась от ассистентки артистки и ушла в другую сторону.

Цирковой самоед Ангел артистки Екатерины Запашной потерялся в Кирове. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом.

— Во время вечерней прогулки пропал. Моя ассистентка гуляла в парке с собаками. Ангел отбился , пошёл в другую сторону. Ей по камерам охрана сказала, что он повернул вокруг цирка, — сказала Запашная.

По её словам, позднее выяснилось, что Ангел ушёл в другом направлении и пока все искали собаку, бегая по парку, она уходила дальше.

— Подключились жители города. Многие пишут, что выехали на поиски. Но пока новостей положительных нет, — добавила артистка.

Запашная также звонила в общество самоедов, там сказали, что приступили к поиску. Она боится, что Ангела кто-то взял к себе домой.