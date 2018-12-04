"Главное — без жертв". Песков назвал протесты в Париже внутренним делом Франции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что протесты в Париже против повышения цен на бензин — это внутреннее дело Франции.

— Это исключительно внутреннее дело Франции. Для нас важно, чтобы беспорядки не привели к человеческим жертвам, ранениям, особенно граждан РФ. Ещё раз — это внутреннее дело Франции, которая является важным для нас партнёром, — отметил представитель Кремля.

Он отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, видит ли он в этих беспорядках вмешательство США.

Напомним, массовые протесты движения "жёлтых жилетов" начались во Франции 17 ноября. Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами автомобилей. В ходе беспорядков были задержаны 412 человек. Ранения получили 133 человека, в том числе 23 силовика.