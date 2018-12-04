Из офиса за стол. Россиян ждёт шестидневная рабочая неделя перед Новым годом

С начала следующего месяца россиян ожидает десятидневный праздничный отдых, который продлится до 9 января.

Последняя рабочая неделя в 2018 году будет шестидневной, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ивана Шкловца.

— Выходной день с субботы, 29 декабря, перенесён на понедельник, 31 декабря. Соответственно, последняя рабочая неделя в нынешнем году будет шестидневной, — сказал Шкловец.

Он добавил, что далее россиян ожидает десятидневный праздничный отдых, а первый рабочий день в 2019 году будет в среду, 9 января 2019 года.

Шкловец также сообщил, что нерабочие дни в субботу и воскресенье, 5 и 6 января, добавляют выходные дни к первомайским праздникам в четверг и пятницу, 2 и 3 мая 2019 года.

Как ранее писал Лайф, Минздрав призвал не ограничивать себя в еде на Новый год.