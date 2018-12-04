В Кремле сожалеют, что у России и США не складывается диалог

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В Кремле сожалеют, что у России и США не складывается диалог

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Фото © Flickr/ Pavel Kazachkov

Кремль сожалеет, что Россия и Соединённые Штаты Америки не могут выстроить диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Диалог не складывается действительно, несмотря на определённые планы, определённую проделанную домашнюю работу с двух сторон в последний момент, — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, планы перевёрстывались, несмотря на наличие важных и стратегических вопросов.

— И мы говорили неоднократно, и президент, общаясь с прессой. Поэтому мы сожалеем, — резюмировал он.

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