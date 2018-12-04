Песков предсказал судьбу украинского транзита после ввода "Северного потока – 2"

Журналисты поинтересовались, не откажутся ли в Кремле от первоначальных планов, учитывая обострение отношений с Киевом.

Россия планирует продолжить поставки газа в Европу через территорию Украины даже после запуска газопровода "Северный поток — 2". Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что ранее об этом неоднократно говорил и сам Владимир Путин.

— Он говорил о том, что речи о прекращении транзита через Украину с вводом в эксплуатацию "Северного потока — 2" не идёт. Этот транзит будет и дальше возможен, но опять же всё зависит от украинской стороны, — отметил представитель Кремля.

Как уже сообщал Лайф, проект "Северного потока — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Завершить работы планируется в следующем году.

Украина боится потерять роль приоритетного транзитёра и требует остановить строительство газопровода, усматривая в реализации проекта политическую подоплёку. В этом Киев поддерживают и США. А вот позиция Германии заключается в том, что проект — коммерческий и его не нужно увязывать с политикой.