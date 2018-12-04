Песков переадресовал следствию вопрос о судьбе задержанных украинских кораблей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал к следственным органам вопрос о судьбе украинских кораблей, арестованных после провокации в Керченском проливе.

— Нужно обращаться к ним, чтобы узнать, потому что, насколько мы понимаем, эти корабли, эти катера … имеют отношение к делу, которое сейчас ведётся. А где они — я вам не могу сказать, это вам нужно обращаться в следственные органы, — сказал Песков.

В СМИ ранее появилась информация, что два корабля ВМС Украины "Никополь" и "Бердянск" якобы пропали с места стоянки, однако буксир "Яны Капу" остался на прежнем месте.

25 ноября три украинских корабля пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.