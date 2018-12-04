В Кремле не считают, что за беспорядками во Франции стоит Вашингтон

В Кремле не считают, что за протестными акциями во Франции стоят США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Нет, я бы не сказал, — сказал Песков, отвечая на вопрос о влиянии США на проявление массовых протестов во Франции.

Ранее он отмечал, что акции протеста во Франции — это внутреннее дело страны. Лишь бы беспорядки не привели к жертвами, добавил Песков.

Массовые протесты движения "жёлтых жилетов" начались во Франции 17 ноября. Последняя акция состоялась на первых декабрьских выходных. В ходе беспорядков были задержаны 412 человек. Ранения получили 133 человека, в том числе 23 силовика.