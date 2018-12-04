Главе УФСИН по Амурской области внесено представление после скандала с Цеповязом

Прокуратура внесла представление главе Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Амурской области после появления данных о привилегированных условиях содержания в колонии члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.

— Начальнику регионального УФСИН внесено представление на устранение нарушений закона, — сказал он.

1 января появилось видео из VIP-камеры члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза, который ранее называл фотошопом снимки, где он ест крабов и красную икру, а также жарит шашлыки в колонии строгого режима. Как заявили во ФСИН, это была не камера, а "комната психологической разгрузки".