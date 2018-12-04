Песков заявил, что встреча Путина и Мадуро пройдёт в узком составе

Встреча российского и венесуэльского лидеров Владимира Путина и Николаса Мадуро пройдёт в узком составе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это будет рабочий визит, мы к нему готовимся. Завтра состоятся контакты, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что также состоятся российско-венесуэльские переговоры, но они пройдут в расширенном составе.

Ранее Николас Мадуро заявил, что отправляется в Россию на "очень важную встречу" с Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили предстоящие переговоры лидеров двух стран. Позднее посол Венесуэлы раскрыл подробности предстоящей встречи лидеров двух стран.