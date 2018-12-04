В Крыму начались переговоры по обмену капитанов "Норда" и "ЯМК-0041"

В Крыму идут переговоры об обмене удерживаемого на Украине капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко на капитана украинского корабля "ЯМК-0041" Виктора Новицкого. Об этом заявила сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева, выступая на заседании Совфеда РФ по регламенту.

Тимофеева отмечает, что эту ситуацию держит на контроле глава Крыма Сергей Аксёнов.

Напомним, что ранее семерых членов экипажа арестованного Киевом российского судна "Норд" обменяли на украинских моряков с ЯМК-0041.